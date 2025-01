Agrigentonotizie.it - Giustizia, il Csm sceglie il nuovo procuratore aggiunto ma l'ufficio potrebbe perdere 6 pezzi

Leggi su Agrigentonotizie.it

Quattro magistrati, tutte donne, hanno presentato la domanda per il posto didi Agrigento, vacante dallo scorso luglio quando l'ormai ex numero due del quinto piano di via Mazzini è stato promossoe trasferito a Gela.Il Csm ha deliberato all'unanimità.