Unlimitednews.it - Ghera “Potenziare la rete ferroviaria in sinergia con gli enti locali”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è bisogno di tante iniziative, ovviamente sia a livello regionale ma anche a livello nazionale, ovviamente incon gli. Avere un porto come quello di Civitavecchia – ma anche gli altri porti che sono importanti – è un stimolo fondamentale” e “ha risultati sempre più incoraggianti” ma “c’è bisogno dilaanche a livello ferroviario”. Lo ha detto Fabrizio, assessore a Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, a margine dell’Innovation Day Logistica, l’evento organizzato in collaborazione con Unindustria sulle opportunità e i bandi per le PMI del Lazio. “Sarebbe importante trovare soluzioni perla possibilità di trasportare le merci su ferro, senza penalizzare nessuno, perché c’è bisogno di occupazione in tutti i settori, però è un lavoro importante da fare incon le aziende, peril trasporto in generale ma anche la logistica”.