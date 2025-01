Europa.today.it - GF, Helena entra in bagno mentre c'è Lorenzo ed esplode il putiferio. Il video

Leggi su Europa.today.it

In alto lo scontro traInizia con un acceso confronto trala puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 giovedì 30 gennaio. La questione in realtà nasce dai giorni precedenti, ovvero da quando i due hanno litigato perché - a detta di lei -