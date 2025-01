Generali lancia ' Lifetime Partner 27' con crescita dividendi oltre il 10% annuo

Leggi su Quotidiano.net

Con il nuovo piano '27: Driving Excellence',punta a unadel dividendo per azione superiore al 10%, con l'obiettivo di distribuire7 miliardi di, il 30% in più rispetto ai 5,5 miliardi distribuiti nel corso del piano precedente. Sono previsti poi3 miliardi per piani di riacquisto di azioni proprie ed M&A. Il gruppo si impegna a realizzare, annualmente, un piano di riacquisto di azioni proprie pari a 500 milioni come già deciso dal cda per il 2025.