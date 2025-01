Unlimitednews.it - Gaza, liberati altri tre ostaggi israeliani

ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo palestinese della Jihad islamica ha pubblicato un video di propaganda che mostra glicivili Arbel Yehoud e Gadi Mozes che si abbracciano prima del rilascio avvenuto questa mattina a. Non è chiaro quando esattamente è stato girato il video. I due erano tenuti prigionieri dalla Jihad islamica da 482 giorni.Anche la soldatessa israeliana Agam Berger, ino per 482 giorni nelle mani di Hamas, è stata rilasciata questa mattina. Hamas l’ha consegnata alla Croce Rossa a Jabalia, ed è stata poi consegnata alle forze israeliane nell’area del corridoio di Netzarim, come confermato dall’esercito israeliano. Berger è stata portata fuori dain una struttura dell’esercito vicino alla comunità di confine di Reim.– Foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo