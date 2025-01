Calcionews24.com - Gasperini: «Che soddisfazione una partita così, adesso vediamo chi sarà la prossima; di big ce ne manca solo una»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio ottenuto dai bergamaschi contro il Barcellona in Champions League Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in Barcellona Atalanta. Di seguito le sue parole. PIU’O RAMMARICO – «Non c’è paragone, è la prima tutta la vita. Noi siamo .