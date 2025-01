Iltempo.it - Gas dalla Russia in cambio della pace? Spaccatura nell'Ue per la proposta

Alcuni funzionari europei stanno discutendo la possibilità di riprendere a importare gas russo verso l'Unione europea attraverso i gasdotti come parte di un potenziale accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo svela il Financial Times, che cita fonti vicine ai colloqui. Tre funzionari informati sui colloqui hanno riferito che l'idea è stata sostenuta da alcuni rappresentanti di Germania e Ungheria, con l'appoggio di altre capitali che la vedono come un modo per ridurre i costi energetici europei. «Alcuni grandi Stati membri stanno facendo pressione sui prezzi dell'energia, e questa è ovviamente una soluzione per ridurli», ha dichiarato un funzionario. La soladi riprendere le vendite di gasha fatto infuriare funzionari di Bruxelles e diplomatici di alcuni Paesi dell'Europa orientale, molti dei quali negli ultimi tre anni hanno lavorato per ridurre la dipendenza dell'Ue dall'energia russa.