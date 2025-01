Sbircialanotizia.it - Garante della Privacy blocca DeepSeek, stop all’IA cinese in Italia

Il provvedimento d'urgenza con effetto immediato per tutelare i dati degli utentini Ilha disposto il blocco di, l'appche utilizza l'intelligenza artificiale. "Ilper la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento dei dati degli utentini .L'articoloinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.