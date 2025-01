Europa.today.it - Frankenstein, su Netflix il nuovo film di Guillermo del Toro con Oscar isaac: quando esce

Leggi su Europa.today.it

Una nuova versione dista per arrivare sue sarà firmatadel. Crl'attesa per ildel regista premioche porterà ancora sul grande schermo il classico di Mary Shelley in un adattamento cinematografico originalissimo e imperdibile, come ogni.