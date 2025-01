Quifinanza.it - Fondo europeo per la difesa 2025, stanziato un miliardo di euro per le nuove tecnologie

Leggi su Quifinanza.it

La Commissione Ue ha adottato il quinto programma di lavoro annuale nell’ambito del Fed,per la, che sostiene progetti dicompetitivi e collaborativi nel periodo 2021-2027 con una dotazione complessiva di 7,3 miliardi di. Il nuovo programmaprevede, nello specifico, l’assegnazione di oltre 1 milione diper progetti all’avanguardia di ricerca e sviluppo nel campo dellache verranno divisi in circa 100 milioni diper ciascun settore ritenuto critico, dal combattimento terrestre allo spaziale passando per quello aereo, navale, la resilienza energetica e la transizione ambientale. Il totale delle somme impiegate dalla Commissione Ue per questo tipo di progetti sale, da maggio 2021, a 5,4 milioni di.Il programma annuale per lapeaIl programma che sfrutta ilper lanelprevede un sostegno diretto allo sviluppo delle tecnologie e delle capacità critiche delladell’Unione, tenendo soprattuto conto delle esigenze concordate con gli Stati membri ed elaborate nella bussola strategica.