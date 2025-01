Lettera43.it - Festival di Sanremo 2025, l’elenco delle canzoni in gara

Leggi su Lettera43.it

Per il suo ritorno al timone deldi, Carlo Conti aveva selezionato 30di altrettanti artisti capaci di abbracciare l’intero panorama musicale italiano. Il totale è sceso però a 29 dopo il ritiro di Emis Killa, che ha deciso di fare un passo indietro a seguitoindagini a suo carico nell’inchiesta Ultrà di Milano. Fra i concorrenti che saliranno sul palco del Teatro Ariston grandi star del cantautorato e nuove voci della scena rap, trap e pop. Più della metà sono vecchie conoscenze della manifestazione canora, tra cui ex campioni come Giorgia e Massimo Ranieri, ma non mancano i debuttanti, tra cui Tony Effe, Joan Thiele ed Emis Killa. In occasione della finale di Sarà, talent dedicato alla selezionequattro Nuove Proposte, il direttore artistico e conduttore ha presentato sul palco i 30 concorrenti e chiesto loro titolo e contenuto principale del brano.