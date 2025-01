Unlimitednews.it - Fdi, La Russa “A testa altissima su nostro presente e passato”

ROMA (ITALPRESS) – “Senza Pinuccio Tatarella non ci sarebbe la destra moderna, ma se Pinuccio non avesse avuto a fianco Gianfranco Fini non avrebbe potuto sviluppare le sue tesi, la sua idea, questa è la verità. E Giorgia Meloni, che nella fase iniziale di Fdi, propose un primo slogan sul quale poi mi convinsi, e che oggi diventa ilmodo di essere: “Aalta”. La nostra caratteristica ieri come oggi e spero anche domani sarà quello di poter guardare al, ma anche al”. Così il presidente del Senato Ignazio La, nel corso del suo intervento al convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, a Roma.sat/gtr(Fonte video: Senato)Unlimited News - Notizie dal mondo