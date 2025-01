Milanotoday.it - fan fath al in concerto

Leggi su Milanotoday.it

Il teatro LabArca venerdì 14 febbraio alle ore 21.30 risuonerà dei ritmi infuocati ritmi infuocati dei FanAl.La scena teatrale sarà l'orizzonte di un viaggio sonoro e immaginativo attraverso la musica balcanica, per far danzare il qui ed ora del pubblico in sala.Con un repertorio.