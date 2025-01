Quotidiano.net - Fabio Pinelli: l'imparzialità dei magistrati è fondamentale per la loro autorevolezza

"Ancora più in questo difficile transito epocale, isono chiamati ad acquisire una profonda consapevolezza che le prerogative della funzione si giustificano e si legittimano solo in funzione di quellache è costitutiva dell'essere magistrato. Questa consapevolezza implica un magistrato che non cerchi il consenso politico e sociale alle proprie decisioni ma che grazie alla suae alla solidità degli argomenti a sostegno delle sue decisioni e azioni si dimostri autorevole". Lo ha detto il vicepresidente del Csmalla inaugurazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura.