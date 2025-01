Milanotoday.it - Ex Candy, stop alla produzione e 50 esuberi: arriva un hub logistico

Leggi su Milanotoday.it

Entro fine giugno in Lombardia non si produrranno più lavatrici Haier. Nel polo che fu la sede della, a Brugherio (Mb) cesserà lama arriverà un grande hub: niente più elettrodomestici made in Brianza ma un service hub di riferimento europeo.Haier Europe ha siglato.