Milanotoday.it - Euroleague, Olimpia Milano-Panathinaikos Atene: come vedere la diretta in tv e in streming

Leggi su Milanotoday.it

La squadra Campione d’Europa arriva ain una notte di grandi emozioni in cui l’– ovviamente senza tra gli altri il suo punto di riferimento Nikola Mirotic – dovrà superare sé stessa per tentare di vincere una partita di enorme difficoltà. Illamenta delle assenze in.