Esce di strada con l’auto e rimane incastrato fra le lamiere

SAN MARCELLO PITEGLIO – Intervento dei vigili del fuoco di San Marcello per un’auto finita fuoriall’altezza del ponte sul fiume della statale 66 fra Pontepetri e Campotizzoro. Gli addetti della squadra di San Marcello hanno operato per il recupero della persona all’interno del veicolo. Per l’intervento sanitario è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche i carabinieri per capire l’esatta dinamica dell’evento.