Quotidiano.net - Era detenuto in Romania. Trasferito a Viterbo. La gioia della mamma

Leggi su Quotidiano.net

Una lunga angoscia durata quasi un anno e nove mesi. Oltre un anno di detenzione nel carcere di Porta Alba, a Costanza, in, definito un lager, poi nel luglio scorso il trasferimento nel penitenziario di Bucarest. Da ieri, però, Filippo Mosca è rientrato in Italia e si trova nel carcere di. Il giovane trentenne di Caltanissetta era stato condannato a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, assieme all’amico Luca Cammalleri, e ad un’altra ragazza italiana il cui nome resta ancora un mistero. Tutti avevano deciso di andare nell’aprile di due anni fa con amici al festival di musica Mamaia, che si svolge ogni anno a inizio maggio nel teatro estivo di Costanza. Un viaggio di piacere che si è trasformato in un calvario giudiziario e detentivo. La notizia del trasferimento in Italia di Mosca è arrivata con una telefonata dal carcere dialla madre Ornella Matraxia, che dal 3 maggio 2023, data in cui il figlio è stato arrestato, si batte per la sua scarcerazione, più che convinta dell’innocenza del figlio che fin dal primo giorno ha sempre respinto le accuse mosse dai giudici romeni.