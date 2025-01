Quotidiano.net - "È un narcotrafficante". Italiano condannato anche in Appello: confermati i 25 anni

Confermata la condanna a 25di carcere inper Luigi Giacomo Passeri, il pescarese di 32arrestato nell’agosto 2023 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti mentre si trovava in vacanza in Egitto. Il giovane, che da tempo risiede a Londra, papàe mamma della Sierra Leone, secondo la versione dei familiari, era in possesso di piccole dosi di droga. Nei mesi scorsi la famiglia del giovane pescarese, rinchiuso in cella in Egitto, aveva lanciato l’allarme sulle condizioni del 32enne, il quale avevainiziato uno sciopero della fame per protestare sul trattamento ricevuto e per le lungaggini processuali. Passeri, dopo l’arresto, a quanto aveva affermato la famiglia sarebbe stato operato per un’appendicite acuta e successivamente non avrebbe ricevuto le cure adeguate.