Quotidiano.net - E' morta Marianne Faithfull, fu compagna di Mick Jagger

E'a 78 anni, cantante e attrice britannica nota per come interprete e come storica fidanzata di, frontman dei Rolling Stones, nella Swinging London degli anni '60. Lo riporta la Bbc citando una portavoce.