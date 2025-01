Due italiani fermati in Cisgiordania

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.23 L'ex vice presidente del Parlamento europeo, Luisa Morgantini, e l'inviato del Sole24Ore, Roberto Bongiorni, sono statidai militari israeliani in. Il fermo sarebbe avvenuto vicino a una zona militare presso il villaggio di At-Tuba, nell'area di Hebron. Il consolato e l'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità israeliane per il loro rilascio.