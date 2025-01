Ilrestodelcarlino.it - Doppia esposizione al ’Rivellino’. Molti ospiti tra alunni ed esperti

Dal 4 gennaio fino a venerdì nella galleria d’arte ’Il rivellino’ (via Aldighieri), hanno luogo due rassegne pluripersonali che vedono in parete opere di: Marino Monti – anziano artista debuttante affascinato dalla pittura pastorale e figurativa – e Carla Regulti Poli, che usano sia pur diversamente e simbolicamente, modi e tecniche di tipo ottocentesco; Maurizio Malvano e Luca Polmonari, con opere grafiche e pittoriche di tipo espressionistico che, pur nella loro diversità, comunicano valori artistici ed estetici. Alla lista si aggiungono i nomi di Maura Berti, che presenta un’opera raffigurante una scena urbana innevata; Lisa Capozzi, con un opera augurale in occasione delle feste natalizie e di inizio anno, sostituita da Andrea Venturoli, con un dipinto ad olio su carta artistica in bianco-nero; Nadia Cavallari, che ha presentato due opere ad olio su tela, con soggetto dell’acqua, attratta da sempre di questo elemento naturale.