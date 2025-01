Ternitoday.it - Dopo anni di abbandono, il Bechstein gran coda di padre Narciso torna a far sentire la sua “voce”

Leggi su Ternitoday.it

È rimasto abbandonato per tantiin un garage nel borgo di Taizzano di Narni. Solo per caso è stato possibile trovarlo e restaurarlo. Una volta tanto, dunque, il destino ha giocato a favore di quella che può essere considerata a tutti gli effetti come una preziosa opera d’arte.Stiamo.