Anteprima24.it - Distruzione di un bosco in area sottoposta a vincolo idrogeologico: denunciato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Castel Baronia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali in, denunciavano un 65enne del posto, ritenuto responsabile di estirpazione abusiva di piante invincolata. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo aveva estirpato, con l’utilizzo di mezzi meccanici, circa 400 piante di specie quercina. L’di circa 1000 metri quadrati risultava essere.L’operazione, condotta in sinergia con i Carabinieri della locale Stazione, ha portato al sequestro dell’interessata ed al deferimento in stato di libertà dell’uomo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento pero deterioramento di bellezze naturali.