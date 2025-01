Cesenatoday.it - Disponibili per l'affitto due appartamenti a canone calmierato, via al bando: i requisiti necessari

Il Comune di Cesenatico, in sinergia con l'Unione Rubicone e Mare, ha dato il via a unper la formazione di una graduatoria per la locazione di due alloggi di edilizia residenziale sociale che si trovano sul territorio comunale, per la precisione in via Mazzini 143/b e in via Venezia 6/a.