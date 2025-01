Lalucedimaria.it - DinDonDan, l’App con tutti gli orari delle Messe: è la bussola per migliaia di fedeli

Leggi su Lalucedimaria.it

che in un attimo, ti permette di trovareglinelle chiese non solo d’Italia, ma di tutta Europa, Asia e Medio Oriente. Tanto che ha ricevuto il patrocinio dal Dicastero per l’Evangelizzazione per il Giubileo 2025. L’idea è nata da un gruppo di ragazzi milanesi che nel 2018 . L'articolocongli: è laperdiproviene da La Luce di Maria.