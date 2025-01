Fanpage.it - Dimissioni Santanchè, La Russa dice che il nuovo sviluppo nelle indagini è un “elemento da valutare”

Leggi su Fanpage.it

Ignazio La, presidente del Senato e amico della ministra, ha commentato la decisione della Corte di Cassazione di far restare l'inchiesta per truffa ai danni dello Stato a Milano. I tempi per un eventuale rinvio a giudizio saranno più brevi, e questo potrebbe avvicinare le. "È un elemento di valutazione", ha detto La