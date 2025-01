Ilgiornaleditalia.it - Davos, Milei: "Non sono solo, combatto per la libertà insieme al meraviglioso Musk e la feroce dama Meloni" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Dal presidente Bukele in Salvador a Viktor Orban in Ungheria. Da Benjamin Netanyahu in Israele a Donald Trump negli Stati Uniti. Lentamente si è andata formando una alleanza internazionale di tutti quei Paesi che vogliono essere liberi e contro la" A, il presidente argentino Ja