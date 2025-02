Lookdavip.tgcom24.it - Da Diletta Leotta a Kylie Jenner: ecco chi è a Parigi per l’Alta Moda

La settimana dellapiù chic? Quella dell’Haute Couture a, ovviamente. Due volte all’anno gli stilisti portano in passerella le collezioni più esclusive, realizzate con tessuti preziosi, ricami intricati, silhouette elaborate. In questi giorni nella Ville Lumière sono protagoniste le creazioni per la Primavera-Estate 2025. In un tripudio di proposte sfarzose, le star siedono in prima fila, pronte a rifarsi gli occhi e a sognare cosa indossare sui prossimi red carpet. Tutte aJessica BielLe vip di mezzo mondo accorrono aper l’Haute Couture Week. Jessica Biel, d’oro vestita, è stata immortalata all’ingresso della location scelta per lo show Giorgio Armani Privé. Eco-fur e t-shirt grafica per Alba Rohrwacher da Valentino. Sono tre le sfilate ha cui ha partecipato Pamela Anderson: Jacquemus, Dior e Chanel.