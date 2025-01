Liberoquotidiano.it - Crotone, favoreggiamento all'ingresso di migranti: chi è finito in arresto

La Polizia di Stato diha eseguito - tra le province die Catanzaro - un'ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro, nei confronti di nove persone, sette di nazionalità georgiana e due italiana. Sono indagati per la presunta partecipazione a un'associazione finalizzata alall'e alla permanenza in Italia di numerosi cittadini georgiani, che sarebbe stato indirizzata al reclutamento di manodopera da destinare a terzi in condizioni di sfruttamento personale. Al vertice dell'organizzazione c'era un italiano, che coordinava l'attività tramite tre donne di nazionalità georgiana che avevano il compito di agganciare, anche con annunci su social network come Facebook e Instagram, donne georgiane, a cui veniva promesso lavoro in Italia in cambio di un prezzo per l'intermediazione, pagato direttamente dalla lavoratrice straniera al gruppo criminale.