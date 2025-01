Notizie.com - Covid, 5 anni dopo, a che punto è la medicina territoriale: “L’organizzazione del sistema è come prima”

, cosa è cambiato cinquela pandemia nella? L’intervista a Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario della Federazione Italiana Medici diGenerale., 5, a cheè la: “del” (Ansa Foto) – notizie.comCinquefa proprio in questi giorni, ilè entrato prepotentemente nella vita di tutti gli italiani. Il 29 gennaio infatti, è il giorno del ricovero della coppia cinese originaria di Wuhan allo Spallanzani di Roma.Cosa è cambiato da allora nellagenerale? L’Italia sarebbe pronta ad affrontare una nuova pandemia? Ne abbiamo parlato con Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario di Fimmg. “Nellafase, tutta la classe medica italiana era disorientata. All’epoca lagenerale era composta prevalentemente da persone di una certa età e non in grado di gestire il rischio.