Cosa sappiamo sull’incidente tra un aereo e un elicottero a Washington | quali sono i punti da chiarire

Sulla dinamica e sulle cause dello schianto tra unmilitare e unpasseggeri verificatosi aancora tanti ida. A bordo del volo si trovavano 64 persone, mentre sull’viaggiavano 3 soldati, come confermato anche dall’esercito americano. "Non cisopravvissuti", ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Eccoè stato ricostruito finora.