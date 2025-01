Ecodibergamo.it - Controlli interforze in centro a Bergamo: 6 sanzioni. In campo anche i cani antidroga

Leggi su Ecodibergamo.it

SICUREZZA . Per contrastare gli episodi di microcriminalità rafforzati i pattugliamenti in stazione, alle autolinee e in Malpensata.in alcune sale slot.per la detenzione di droga e porto abusivo di coltello.