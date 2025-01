Ilrestodelcarlino.it - Controlli in strutture ricettive. Norme violate in quattro casi. Scattano denunce e multe

in serie della polizia allee sanzioni per il mancato rispetto della normativa:le violazioni riscontrate e, in un caso, è scattata anche la sospensione dell’attività per 15 giorni. La Questura di Bologna, attraverso il personale della Divisione di polizia amministrativa, ha effettuato nell’ultimo mese 21alle attivitàper accertare il rispetto dellein tema di registrazione ed accesso dei clienti, normativa prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altrepossono dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di riconoscimento idoneo ad attestarne l’identità e che la verifica debba avvenire sempre tramite il riconoscimento ’de visu’ al momento dell’accesso alle. Di recente, infatti, una circolare ministeriale del novembre 2024 ha vietato la possibilità di effettuare l’accesso alletramite codici inviati telematicamente o mediante il self check-in; è necessario quindi che il confronto tra il documento e la persona avvenga in presenza al momento dell’accesso in albergo, non basta più la modalità virtuale.