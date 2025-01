Lapresse.it - Confindustria, a dicembre cala fiducia aziende. Orsini rilancia sul nucleare

Leggi su Lapresse.it

Ladelle imprese italiane registra un nuovo calo a, più moderato di quello rilevato a novembre ma comunque spia dell’incertezza della fase economica attuale. A dirlo sono i dati dell’indice RTT di, che grazie al risultato molto positivo di ottobre indicano per il quarto trimestre un aumento del fatturato, dopo la flessione registrata nel terzo.Nello specifico, negli ultimi tre mesi del 2024 è proseguita la crescita per il settore delle costruzioni, resta positiva anche la dinamica nei servizi, mentre è in riduzione quella nell’industria. Su quest’ultimo ambito restano alte le preoccupazioni per i costi di produzione nei prossimi mesi, complice il netto aumento dei prezzi dell’energia.E proprio il tema dell’energia è stato affrontato anche dal numero uno di Viale dell’Astronomia, Emanuele, intervenuto a Milano all’assemblea della Federazione Gomma Plastica.