Concorso a cattedra 2025 | prove dal 19 febbraio Nuovo ciclo di 5 LIVE FULL IMMERSION per arrivare preparati

Leggi su Orizzontescuola.it

Da giorno 19 diinizieranno leper Infanzia e Primaria, per poi continuare dal 25 fino al 27 per Secondaria di I e II grado. Approfondisci le datedi 5 webinar dedicati alla preparazione della prova scritta per ildocenti PNRR2 – 3° edizione Panoramica del programma formativo: Ildi cinque incontri online, ciascuno della durata di 2 ore, .L'articolodal 19di 5per