Quotidiano.net - Concorsi ordinari: prove scritte per 239.100 candidati a febbraio

Sono fissate per mercoledì 19ledeiper l'assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; dal 25 al 27si terranno leper la scuola secondaria di I e di II grado. Si tratta di 239.100(36.772 per la scuola dell'infanzia e primaria, 202.328 per la scuola secondaria) che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre 2024. I posti a bando sono 8.355 per la scuola dell'infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria; i posti di sostegno rappresentano all'incirca un quarto.