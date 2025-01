Napolitoday.it - Concerto per la Pace al Duomo di Napoli: tutti i brani degli artisti presenti

Leggi su Napolitoday.it

Sabato 1 febbraio, alle ore 18:00, il maestosodisarà teatro del "per la", un evento straordinario che unisceinternazionali e italiani per lanciare un potente messaggio di speranza e unità alle nuove generazioni.Promosso dalla Regione Campania in.