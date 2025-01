It.insideover.com - Come i media tedeschi hanno fatto disinformazione per conto di Netanyahu

Leggi su It.insideover.com

Negli ultimi mesi, lo scandalo cosiddetto “Bibileaks” ha scatenato un certo putiferio in Israele: il portavoce del premier Benjaminha trafugato carte segrete per passare ai(false) informazioni su Hamas. Ora rischia quindi 15 anni e tutti si chiedono: Bibi sapeva? In Occidente, intanto, la vicenda coinvolge importanti testatetiche internazionali, mettendo in .perdiInsideOver.