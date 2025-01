Liberoquotidiano.it - Clamoroso al Milan, Morata subito via: con quale squadra sta per chiudere

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'avventura di Alvarocon la maglia delpotrebbe già essere ai titoli di coda. Dopo soli sei mesi, lo spagnolo potrebbe dare l'addio ai rossoneri. La sua nuova destinazione? La Turchia, al Galatasaray. Come riportato da Fabrizio Romano: "Il Galatasaray è in trattative avanzate per acquistare Alvarodal! Sono in corso i colloqui per concludere presto l'accordo; tutte le parti sono pronte a siglare l'accordo nelle prossime ore". Il feeling tra ile lo spagnolo non è mai decollato. E nemmeno con il nuovo tecnico Sergio Conceicao. Nel corso dell'ultimo match del girone di Champions League - quello perso contro la Dinamo Zagabria - si sarebbe consumato un acceso confronto tra l'ex Juve e il portoghese. Il motivo?non ha digerito la sostituzione all'intervallo, dato che la suaera in inferiorità numerica ed era sotto nel punteggio.