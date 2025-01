Laspunta.it - Cisterna: Cybersicurezza, un convegno per la formazione di avvocati e aziende

Leggi su Laspunta.it

La Sala polifunzionale della Biblioteca comunale “Marsella” diospiterà oggi pomeriggio a partire dalle ore 15 ilsu “Cybersecurity e NIS 2: adeguamento normativo e tecnico delle imprese e le pubbliche amministrazioni” organizzato dall’amministrazione comunale con il supporto organizzativo del Centro Europeo per la Privacy (EPCE). L’incontro è destinato in particolare agli– presso il cui Ordine è necessario accreditarsi per ottenere i crediti formativi – e ai titolari di.Il programma prevede in apertura dei lavori, dopo i saluti del sindaco Valentino Mantini, l’intervento dell’avvocato Giovanni Grassucci, docente universitario in ambito Cybersecurity e protezione dei dati: di Fabio Di Resta, curatore del volume “Privacy, Data Protection, Cybersecurity e Artificial Intelligence”, Presidente di EPCE, professore di Cybersecurity e protezione dei dati Facoltà di giurisprudenza che parlerà di “Approccio pratico all’adeguamento delle imprese e delle pubbliche amministrazioni: Modello di Gestione sulla Cybersecurity, adempimenti e sanzioni”.