Ilfattoquotidiano.it - Cisgiordania, arrestati da Israele l’ex parlamentare europea Luisa Morgantini e l’inviato del Sole24Ore Roberto Bongiorni

La pacifista ed exdelsono statiquesta mattina in, nei Territori occupati da. La notizia è confermata da fonti del Sole e anche dal presidente di Un Ponte per, Alfio Nicotra. Il collega del giornale milanese si era recato in zona per un servizio da realizzare in una colonia israeliana, accompagnato dalla rappresentante di Assopace Palestina, storicamente impegnata a fianco dei palestinesi.Sono però stati fermati a Kiriat Arba, un insediamento di coloni, che è tra i più estremisti in, vicino a Hebron, e accusati di aver invaso una zona militare israeliana. Dopo aver precisato di non aver trovato nessuna segnalazione del divieto i due sono stati caricati su un cellulare e portati nella base israeliana, con pc e telefonini sequestrati.