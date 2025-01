Chiara Ferragni risponde alle rivelazioni di Fabrizio Corona

Leggi su Dailynews24.it

Nelle ultime ore in Italia non si fa altro che parlare dell’ultima puntata del podcast di “Falsissimo” di. Lesulla vita nascosta di Fedez e del suo amore per Angelica Montini hanno scosso l’intero web. La favola dei “Ferragnez” è crollata definitivamente ed un’altra triste realtà è venuta a galla.grandi .L'articolodi