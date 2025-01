Ilmessaggero.it - Chiara Ferragni-Fedez, la verità dell'influencer: «Lui aveva un?altra dal 2017, il nostro rapporto è stato una farsa»

Leggi su Ilmessaggero.it

Tradita pubblicamente e a processo nel giro di ventiquattr?ore. Giorno nero per, che subito dopo il rinvio a giudizio per truffa aggravata per i casi del pandoro ee uova.