Europa.today.it - Chi perde 1.200 euro sullo stipendio: l'ipotesi di un intervento sul cuneo fiscale

Leggi su Europa.today.it

Circa centoin meno al mese, 1.200all'anno in meno in busta paga per i lavoratori dipendenti con i redditi più bassi. Il problema nasce con la manovra di quest'anno e la trasformazione del taglio delda contributivo, come nel 2024, a, nella versione attuale. Il.