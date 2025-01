Perugiatoday.it - Champions, la Sir scivola contro Ankara al tie break. Ai quarti sarà derby

Leggi su Perugiatoday.it

Che qualcosa si sia realmente inceppato in casa Sir? E' una domanda di difficile risposta. Soprattutto perchè già da una giornata era già stato staccato il biglietto per ie non è da escludere che il fattore motivazionale, almeno in parte, possa essere venuto meno. Ma la componente di.