Foggiatoday.it - Centro territoriale per l'impiego, il Comune cerca un immobile in fitto per la sede temporanea

Leggi su Foggiatoday.it

Scadrà il 14 febbraio prossimo alle ore 23.59 il termine per partecipare alla procedura indetta daldi Foggia per la ridi unda locare per un periodo transitorio, per essere adibito adelper l’.L’ Avviso –curato dall’Area 10 Cultura e.