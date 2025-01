Spazionapoli.it - Caso Garnacho, parla di nuovo Amorim: l’annuncio dell’allenatore del Manchester United

Torna are Ruben: l’allenatore delhato di Alejandro, obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli tiene i fari accesi su Alejandro, primo obiettivo sulla lista di Giovanni Manna. Arrivare all’attaccante argentino sta risultando più complicato del previsto, ma il club partenopeo non si è ancora tirato indietro. Il Napoli proverà a sbloccare tutto fino all’ultimo giorno dei mercato.Da capire, però, se si riuscirà a trovare l’intesa definitiva con il, e da capire anche se lo stesso Rubendarà il via libera definivo alla partenza del calciatore argentino.Notizie calcio Napoli – Napoli-, le ultime parole diI red devils saranno impegnati stasera in Europa League contro la Steaua Bucarest, match valido per l’ultima giornata della fase a ‘campionato’ della competizione europea, così com’è stato nelle scorse ore per la Champions League.