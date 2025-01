Caronno | rubano il telefono alla moglie insegue i ladri

Leggi su Ilnotiziario.net

Hanno rubato un telefonino e sono fuggiti facendo scaturire un inseguimento: la coppia dil’ha fatta franca, ma certo non si aspettava che il furto sarebbe stato così rocambolesco. E’ accaduto nel parcheggio del Tigros diPertusella, come racconta il protagonista della vicenda: “Miaera entrata al Tigros per comprare alcune cose .