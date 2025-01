Unlimitednews.it - Carcinoma prostatico, da Aifa ok a rimborsabilità del primo radioligando

MILANO (ITALPRESS) – Con l’approvazione dell’ammissione alladi Lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan da parte del CDA dell’Agenzia Italiana del Farmaco, la terapia di precisione basata sull’uso dei radioligandi diventerà presto accessibile per i pazienti italiani affetti dametastatico resistente alla castrazione (mCRPC) progressivo, positivo all’antigene di membrana specifico della prostata (PSMA), che sono stati trattati con inibitore della via del recettore degli androgeni (AR) e chemioterapia a base di docetaxel e cabazitaxel o che non sono candidabili a cabazitaxel. Un traguardo che rappresenta un’evoluzione significativa nel trattamento di una patologia oncologica complessa, come il tumore alla prostata, ampliando le opzioni terapeutiche disponibili e migliorando la sopravvivenza.